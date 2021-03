7 साल बाद महिला क्रिकेट टीम खेलेगी टेस्ट, इंग्लैंड से होगा मुकाबला

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बीसीसीआई ने बड़ी खुशखबरी दी. 7 साल बाद महिला टीम लाल गेंद से मैच खेलती नजर आयेगी. BCCI सचिव जय शाह ने इसकी घोषणा की.

7 साल बाद टेस्ट मैच खेलेगी महिला टीम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women cricket team) इस साल के आखिर में टेस्ट मैच खेलेगी. बीसीसीआई (BCCI)के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने सोमवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. महिला टीम सात साल बाद टेस्ट मैच खेलेगी. उसने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2014-15 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था.

इंग्लैंड से होगा मुकाबला

आपको बता दें कि भारतीय टीम 7 साल बाद टेस्ट मैच खेलने मैदान में उतरेगी तो उसके सामने इंग्लैंड की टीम होगी. इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2014-15 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था. महिला दिवस के अवसर पर महिला क्रिकेट टीम के लिये ये बड़ी सौगात है. भारत ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को हराया था. 2014 से पहले भारत ने अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज 2006 में खेली थी.

भारतीय महिला टीम सीमित ओवर की क्रिकेट अधिक खेलती है और उसे टेस्ट क्रिकेट खेलने का अवसर कम मिलता है.

जय शाह ने किया ऐलान

On the occasion of #InternationalWomensDay, I’m pleased to announce that #TeamIndia @BCCIWomen will play a one-off Test match against @ECB_cricket later this year. The women in blue will be donning the whites again— Jay Shah (@JayShah) March 8, 2021