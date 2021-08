Tokyo Olympics: ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला हारी भारतीय महिला हॉकी टीम, ब्रिटेन ने हराया

नई दिल्लीः भारतीय महिला हॉकी टीम और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुए ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा है. दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन ब्रिटेन ने आखिरी पलों में बाजी मार ली और मुकाबले को जीत लिया.

ऐसे रहा मुकाबले का हाल

पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने अटैकिंग हॉकी खेली. ग्रेट ब्रिटेन ने मैच के दूसरे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. भारत की गोलकीपर सविता पूनिया ने इसका अच्छा बचाव किया. ब्रिटेन ने 10वें मिनट में दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. भारत ने ब्रिटेन के इस पेनाल्टी कॉर्नर को भी नाकाम कर दिया. गोलकीपर सविता पूनिया ने फिर से शानदार बचाव किया.

दूसरा क्वार्टर भारत के नाम, 3 गोल दागे

पहले क्वार्टर में जहां ब्रिटेन हावी रही थी, वहीं दूसरे क्वार्टर में टीम इंडिया इंडिया हावी रही. उसने इस क्वार्टर में तीन गोल किए और ब्रिटेन पर 3-2 की बढ़त बनाई. ब्रिटेन की ओर से एली रायर ने 16वें मिनट और सारा रॉबर्टसन ने 24वें मिनट में गोल कर ब्रिटेन को बढ़त दिला दी थी. इसके बाद भारत ने 3 गोल किए.

#TokyoOlympics | Indian Women's Hockey team loses to Great Britain, 4-3 in the Bronze Medal match pic.twitter.com/N0UCQNe22m

— ANI (@ANI) August 6, 2021