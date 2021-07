IND vs SL: ईशान किशन ने डेब्यू करते ही बनाया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच पहला एकदिवसीय मुकाबला रविवार को कोलंबो में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को डेब्यू करने का मौका मिला. ईशान किशन और सूर्यकुमार ने इसी साल टी 20 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला.

जन्मदिन पर डेब्यू करने वाले दूसरे भारतीय

A loud round of applause for @ishankishan51, who will make his ODI debut on his birthday, along with @surya_14kumar.#TeamIndia #SLvIND

— BCCI (@BCCI) July 18, 2021