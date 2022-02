IPL Auction 2022: रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी के लिए बदल दिया आईपीएल का इतिहास, हुई पैसों की बारिश

नई दिल्लीः बेंगलुरू में हो रही आईपीएल नीलामी के पहले दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर बड़ा दांव खेला गया है. मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15.25 करोड़ की भारी रकम देकर खरीदा है. आईपीएल इतिहास में पहली बार मुंबई ने किसी खिलाड़ी पर 10 करोड़ से अधिक की बोली लगाई है.

2018 में इतनी थी कीमत

23 साल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज साल 2018 में 6.40 करोड़ में बिका था. ईशान ने अपनी इस कीमत को सही साबित करते हुए मुंबई के लिए कई ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं. साल 2020 में ईशान ने IPL में 30 छक्के लगाए थे, जो उस सीजन में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के थे. इस बार IPL में यह खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकता है.

पहले दिन 161 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

पहले दिन 161 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी जबकि दूसरे दिन ‘बचे हुए खिलाड़ियों को चुनने’ की ‘त्वरित प्रक्रिया’. ‘त्वरित प्रक्रिया’ में फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों की ‘विश-लिस्ट’ रखेंगी जिन्हें वे नीलामी में चाहते हैं.

इस तरह देख सकते हैं लाइव ऑक्शन

इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, वहीं नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके अलावा भी अलग-अलग तरीकों से आप इश नीलामी की जानकारी हासिल कर सकते हैं. आईपीएल नीलामी के तुरंत बाद अधिकतर टीमें अपने ऑफिश्यली ट्वीटर हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर करती है. आप वहां से इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

