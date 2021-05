एंडरसन बोले, इस खिलाड़ी को बॉलिंग करना बार में किसी लड़की को इम्प्रेस करने जैसा

नई दिल्लीः खिलाड़ियों के मैदान का प्रदर्शन तो चर्चा का विषय रहता ही है लेकिन कई बार खिलाड़ी मैदान के बाहर भी कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो सुर्खियां बंटोरता है. ऐसा ही एक वाकया क्रिकेट में हुआ है जो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, इंग्लैंड के धाकड़ गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने हाल ही में एक काउंटी क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन का विकेट झटका है. इस बारे में उन्होंने अब मजेदार बयान दिया है. जेम्स एंडरसन ने मार्नस लाबुशेन को आउट करने की तुलना में किसी क्लब में लड़की इम्प्रेस करने से की है.

लड़की को इम्प्रेस करने जैसा

जेम्स एंडरसन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आप अच्छी छवि छोड़ना चाहते हैं. साथ ही उस जंग पर अपनी मुहर लगाना चाहते हैं.

WICKET WATCH @jimmy9 finds the perfect line and an edge to dismiss Marnus Labuschagne for 12. That's wicket #990 @GlamCricket 82-2 #LANvGLA pic.twitter.com/sN94gsmMvu

— Lancashire Cricket (@lancscricket) May 6, 2021