IND vs ENG, 2nd Test: रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह को जबरदस्त फायदा तो कोहली को लगा तगड़ा झटका

नई दिल्लीः भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी की गुरुवार से खेला जाना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज और पिछले मैच के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. दरअसल, पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टॉप-10 टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में वापसी हो गई है.

आईसीसी रैंकिग में लगाई लंबी छलांग

बुमराह ने पहले टेस्ट में 110 रन देकर 9 विकेट लिए थे. वे टेस्ट गेंदबाजों की ताजा ICC रैंकिंग में 10 पायदान की छलांग लगाकर 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं. बुमराह पहले भी टॉप-10 लिस्ट का हिस्सा रह चुके हैं. सितंबर-2019 में वे अपने करियर के बेस्ट तीसरे स्थान पर थे. बुमराह अब 760 अंकों के साथ 9वें स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 908 अंकों के साथ दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं. भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 856 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. न्यूजीलैंड के टिम साउदी तीसरे स्थान पर हैं. उनके 824 अंक हैं.

विराट कोहली को झटका

ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में गोल्डन डक (पहली गेंद पर 0 पर आउट) पर आउट होने वाले विराट टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 1 स्थान फिसल गए हैं. वे अब 791 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं. उसी टेस्ट में शतक जमाने वाले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 846 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर आ गए हैं. रूट इस टेस्ट मैच से पहले पांचवें स्थान पर थे. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन 901 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (891 अंक) और मार्न लाबुशेन 878 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर कायम हैं.

Jasprit Bumrah is back in the top 10

James Anderson, Joe Root move up

Players from England and India make gains in the latest @MRFWorldwide ICC Men's Test Rankings.

Full list: https://t.co/OMjjVx5Mgf pic.twitter.com/z2icdZFYpe

— ICC (@ICC) August 11, 2021