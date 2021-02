चौथे टेस्ट से पहले भारत को लगा झटका, बाहर हुआ दिग्गज गेंदबाज

India Vs England Test Series 4th Match: भारत ने चार टेस्ट मैच की सीरीज में 2-1 से इंग्लैंड पर बढ़त बना रखी है. इस बीच आखिरी टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है. भारतीय टीम से दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बाहर कर दिया गया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने व्यक्तिगत कारणों से चौथे टेस्ट से पहले BCCI से खुद को रिलीज करने का अनुरोध किया था. जिसके बाद बुमराह को बाहर कर दिया गया. BCCI ने ये जानकारी साझा की है कि बुमराह चौथे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

NEWS - Jasprit Bumrah released from India’s squad

Jasprit Bumrah made a request to BCCI to be released from India’s squad ahead of the fourth Test owing to personal reasons.

More details - https://t.co/w2wlfodmq8 #INDvENG pic.twitter.com/mREocEuCGa

— BCCI (@BCCI) February 27, 2021