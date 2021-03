जसप्रीत बुमराह और संजना ने शादी रचाई, दुनिया भर से मिल रही बधाई

नई दिल्ली: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) शादी के बंधन में बंध गये हैं. जी हिंदुस्तान ने सबसे पहले इन दोनों की शादी की खबर आपको बताई थी. विराट कोहली से लेकर केएल राहुल और धवन से लेकर हरभजन सिंह तक कई क्रिकेटर और जानी मानी हस्तियां बुमराह को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

बुमराह को दुनियाभर से मिल रहे बधाई संदेश

Many congratulations on the start of this beautiful journey. Wishing you both a lifetime of happiness https://t.co/MdkdKbwFjjBCCI (@BCCI) March 15, 2021