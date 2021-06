आ गया श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल, ये खिलाड़ी संभालेगा टीम इंडिया की कमान

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच जुलाई में होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज का शेड्यूल आज सामने आ गया है. हालांकि ये शेड्यूल बीसीसीआई ने नहीं जारी किया है बल्कि पूरी सीरीज के लिए प्रसारक बनाये गए सोनी स्पोर्ट्स ने जारी किया है.

13 जुलाई से होगी दौरे की शुरुआत

भारतीय टीम दौरे की शुरुआत 13 जुलाई को करेगी. दौरे पर टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला 25 जुलाई को होगा. तारीखों का ऐलान सोनी स्पोर्ट्स की ओर से किया गया है. सोनी स्पोर्ट्स को श्रीलंका दौरे के लिए मुख्य प्रसारक बनाया गया है.

Indian waves will crash against the Sri Lankan shore with #JeetneKiZitour of#SirfSonyPeDikheg

Starting 13th JulySony TEN 1, Sony TEN 3, Sony TEN 4, Sony SIX#SLvIND #INDvSL #SonySports #Cricket pic.twitter.com/P3ZeGTjDXl

