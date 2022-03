कौन है वो 5 साल का बच्चा जिसकी बैटिंग के मुरीद हुए सचिन, वॉर्न भी कर चुके तारीफ

मुंबई: हाल ही में दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया था. उन्होंने भारत के एक 5 वर्षीय छोटे बच्चे की बल्लेबाजी का एक वीडियो देखा था और उसके मुरीद बन गए. अब उसी पांच साल के बल्लेबाज की तारीफ सचिन तेंदुलकर भी कर रहे हैं.

हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और 5 साल का ये बल्लेबाज कौन है?

एसके शाहिद है बच्चे का नाम

5 साल के इस बच्चे का नाम एस के शाहिद है. पिछले महीने शाहिद की बल्लेबाजी का वीडियो उनके माता पिता ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद उन्हें न केवल लाखों लोगों की प्रशंसा मिली बल्कि हाल में अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के साथ पांच दिन तक अभ्यास करने का अवसर भी मिला.

Dream come true . Thank@sachintendulkar sir. First time flight first time mumbai never imagine play in front of you At my 5 years of age . Lovely gesture from everyone there.not enough to say thanyou. pic.twitter.com/r5t9Y196b7

— sk shahid (@shahidsk192016) March 10, 2022