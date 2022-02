IPL Auction 2022: मुंबई ने किसे बनाया हार्दिक का रिप्लेसमेंट, लगाई इतनी बोली

नई दिल्लीः आईपीएल नीलामी के दूसरे दिन मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पंड्या की कमी को पूरा करने की कोशिश की. दरअसल, हार्दिक के जाने के बाद से मुंबई को एक मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाज और गेंदबाज की तलाश थी. जिसके लिए मुंबई ने सिंगापुर के एक खिलाड़ी पर दांव खेला है.

कौन है हार्दिक का रिप्लेसमेंट

मुंबई इंडियंस के सिंगापुर के टिम डेविड को अपने साथ जोड़ा. टिम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि मुंबई ने उन्हें अपने साथ जोड़कर हार्दिक की कमी को पूरा कर लिया है. डेविड ने पिछले साल RCB से खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था.

कैसा है टिम का करियर

टिम डेविड ने अबतक 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 558 रन निकले हैं. उनका हाइएस्ट स्कोर 92 रन नाबाद है. उन्होंने अबतक 4 अर्धशतक लगाए हैं. गेंदबाजी में भी टिम का करियर बेहद शानदार रहा है. हालांकि, आईपीएल में टिम को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं.

Base Price: INR 40 Lac

