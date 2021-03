भारत की पूरी टीम- केएल राहुल, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर

BIG DAY for @surya_14kumar & @ishankishan51 who are all set for their T20I debuts

What a moment for these two #TeamIndia#INDvENG @Paytm pic.twitter.com/cFVVxDgvIO

— BCCI (@BCCI) March 14, 2021