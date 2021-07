Tokyo Olympic: मनिका बत्रा ने जीता दूसरा राउंड, पहुंचीं पदक के करीब

नई दिल्ली: निशानेबाजी से निराशाजनक खबर मिलने के बाद आज बॉक्सिंग और टेबलटेनिस से अच्छी खबर मिली. टेबल टेनिस के दूसरे राउंड की शुरुआत में पिछड़ने वाली मनिका बत्रा ने अगले राउंड में शानदार वापसी करते हुए 4-3 से मुकाबले में जीत दर्ज की.

यूक्रेन की खिलाड़ी को दी शिकस्त

भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन की मारग्रेटा सोसका के खिलाफ टोक्यो ओलंपिक के महिला सिंगल्स इवेंट का अपना दूसरे दौर का मुकाबला जीत लिया है.

