IPL Mega Auction: साढ़े 4 गुनी कीमत पर बिके मनीष पांडे, 3 टीमों से लड़कर इस फ्रेंचाइजी ने मारी बाजी

नई दिल्ली: IPL Auction: टीम इंडिया में अपनी स्थायी जगह के लिए तरस रहे मनीष पांडे को मेगा ऑक्शन में लखनऊ ने अपने पाले में किया.

मनीष पांडे पर लखनऊ, हैदराबाद और पंजाब ने बोली लगाई लेकिन आखिर में उन्हें गौतम गंभीर का साथ मिला. मनीष पांडे बीते सीजन में हैदराबाद के लिए खेले थे और उन्हें हैदराबाद ने आखिरी मुकाबले में कप्तान भी बनाया था.

Congratulations to @LucknowIPL - Well done, Good Luck to @im_manishpandey pic.twitter.com/nprnZgoUFj

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022