Tokyo Olympic: मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, ओलंपिक में भारत को मिला रजत

नई दिल्ली: Tokyo Olympic Updates : मीराबाई चानू ने इतिहास रचते हुए भारोत्तोलन में रजत पदक जीता. टोक्यो ओलंपिक में भारत का ये पहला पदक है.

टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिली है. वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है. स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर थीं. इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किग्रा उठाने में कामयाब रहीं.

मीराबाई ने 49 किग्रा वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया. इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन की जीहोई होउ ने जीता है.

मीराबाई भरोत्तोलन में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला हैं. इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था.

मीराबाई ने 202 के कुल वजन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. स्नैच में मीराबाई ने दूसरे प्रयास में 89 और क्लीन तथा जर्क में दूसरे प्रयास में 115 किलो वजन उठाया.

ये भी पढ़ें- Tokyo Olympic: भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका, क्वार्टरफाइनल में हारी दीपिका- प्रवीण की जोड़ी

दूसरे प्रयास में मीराबाई चानू 115 किग्रा वजन उठाने में सफल रहीं. हालांकि वह तीसरे प्रयास में नाकाम रहीं और रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा.

राष्ट्रपति, पीएम मोदी और खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है.

Could not have asked for a happier start to @Tokyo2020! India is elated by @mirabai_chanu’s stupendous performance. Congratulations to her for winning the Silver medal in weightlifting. Her success motivates every Indian. #Cheer4India #Tokyo2020 pic.twitter.com/B6uJtDlaJo

— Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2021