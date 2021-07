मीराबाई चानूः जंगल से लकड़ियां उठाने वाली लड़की जिसने ओलंपिक में रच दिया इतिहास, जानिए सिल्वर गर्ल की स्टोरी

Tokyo Olympics 2020, mirabai chanu, weightlifting, silver medal: जापान के टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन ही भारत की मीरा बाई चानू ने देश के लिए पहला मेडल जीत लिया है. 26 साल की मीरा बाई ने 49 किलोग्राम की कैटिगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है. वह भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं. बता दें कि वह क्लीन एंड जर्क केटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं. यही वजह है कि भारत को मीराबाई से काफी उम्मीदें थीं अब मीराबाई इन उम्मीदों पर खरी उतरी हैं. आइए जानते हैं मीराबाई की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से...

जंगल से लकड़ियां लेकर आती थीं चानू?

मीराबाई का जन्म 8 अगस्त 1994 को नोंगपोक काकचिंग, इंफाल, मणिपुर में एक मैतेई हिंदू परिवार में हुआ था. उसके परिवार ने कम उम्र से ही उसकी ताकत की पहचान कर ली थी जब वह सिर्फ 12 साल की थी. वह आसानी से जलाऊ लकड़ी का एक बड़ा बंडल अपने घर ले जा सकती थी जिसे उसके बड़े भाई को उठाना भी मुश्किल था. उनकी इस ताकत को देखते हुए उन्हें वेटलिफ्टिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया गया.

Mirabai Chanu wins #Silver medal in #Tokyo2020 weightlifting, becomes the only second Indian weightlifter ever to win an #Olympics medal

(Photo Credit: Indian Olympic Association) pic.twitter.com/ulgAQlkAk3

— ANI (@ANI) July 24, 2021