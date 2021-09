धोनी को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूर्व भारतीय कप्तान को रक्षा समिति ने बनाया खास समिति का हिस्सा

नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक नई जिम्मेदारी के साथ भी दिखाई देंगे. अभी हाल ही में उन्हें टीम इंडिया का मेंटोर बनाया गया था. इसके बाद पूर्व कप्तान को रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी खास मुहिम में साथ ले लिया है.

पहले भी भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं धोनी

दरअसल, नेशनल कैडेट कोर को और अधिक प्रासंगिक बनाने और इसकी व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान धोनी को भी शामिल किया गया है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समिति की अध्यक्षता पूर्व सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं. धोनी पहले भी भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं और उनके पास लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक भी है. मंत्रालय की ओर से 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसमें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया है.

MoD has constituted a high-level expert committee, under the chairmanship of former MP Baijayant Panda, for a comprehensive review of the National Cadet Corps (NCC) in order to make it more relevant in changing times: Defence Ministry pic.twitter.com/9bODVAgkY3

