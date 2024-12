Dhoni Pahadi Dance Video: बाहर आया धोनी के अंदर का पहाड़ी, ऋषिकेश में गुलाबी शरारा पर जमकर थिरके, देखें वीडियो

नई दिल्लीः MS Dhoni Pahadi Dance Video: क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी का पहाड़ी गाने में डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो ऋषिकेश का बताया जा रहा है. धोनी और उनकी पत्नी साक्षी पहाड़ी गाने बेडु पाको और गुलाबी शरारा में थिरकते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल उनके डांस का वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

यूजर्स इस वीडियो पर धोनी की तारीफ में कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, लीजेंड एंजॉय कर रहे हैं. वहीं दूसरे ने लिखा, एमएस आम आदमी की तरह जी रहे हैं.

धोनी के साथ वीडियो में स्थानीय कलाकार भी दिख रहे हैं. वे धोनी के साथ एक सर्कल में डांस कर रहे हैं. वह गाने पर डांस करते हुए पूरा एंजाय कर रहे हैं. बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाले हैं. ऐसे में उनकी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हैं.

MS Dhoni and Sakshi dancing on Garhwali song in Rishikesh.pic.twitter.com/TNjrhSeV5V

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 3, 2024