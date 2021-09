T20 World Cup: MS Dhoni विश्वकप में टीम इंडिया के होंगे मेंटोर, टीम का भी हुआ ऐलान

नई दिल्लीः T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को एक बड़ी खुशखबरी मिली है. टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुख्य कोच रवि शास्त्री की मदद के लिये टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के मार्गदर्शक (मेंटोर) होंगे। मंगलवार को ये फैसला किया गया है. इसी के साथ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले विश्वकप के लिए भारतीय टीम का भी ऐलान मंगलवार को कर दिया गया है.

इन खिलाड़ियों को मिला मौका

सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को बुधवार को टी20 विश्व कप के लिये भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया जिसमें इशान किशन, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को भी जगह मिली है . चौतीस वर्षीय अश्विन की चार साल बाद सीमित ओवरों की टीम में वापसी हुई है . उन्होंने सीमित ओवरों का अपना आखिरी मैच नौ जुलाई 2017 को खेला था .

17 अक्टूबर से शुरू है मुकाबला

किशन और चक्रवर्ती को इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम दिया गया है .टी विश्व कप 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में खेला जाएगा .

"Former India Captain @msdhoni to mentor the team for the T20 World Cup" - Honorary Secretary @JayShah #TeamIndia

— BCCI (@BCCI) September 8, 2021