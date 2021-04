MI vs RR: सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे रॉयल्स, मुंबई को दिया 172 रन का लक्ष्य

नई दिल्ली: आईपीएल में गुरुवार को दो मुकाबले खेले जा रहे हैं. पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने संजू सैमसन की पिंक आर्मी है. मुंबई पलटन के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने मुम्बई इंडियंस के सामने 172 रन का लक्ष्य रखा है. राजस्थान को यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने शानदार शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.4 ओवर में 66 रन जोड़े.

बटलर ने 32 गेंद पर 3 चौके 3 छक्के की मदद से 41 रन बनाए. जायसवाल में 20 गेंद पर 2 चौके और दो छक्कों की मदद से 32 रन बनाए. कप्तान संजू सैमसन ने भी 27 गेंद पर 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

शिवम दुबे ने 35, डेविड मिलर ने नाबाद 7 और रियान पराग ने नाबाद 8 रन बनाये. मुंबई की ओर से राहुल चाहर ने 2, ट्रेंट बोल्ट और बुमराह ने 1-1 विकेट लिया.

Toss Update: @mipaltan captain @ImRo45 wins the toss and has opted to bowl first against @rajasthanroyals led by @IamSanjuSamson in Match 24 of #VIVOIPLhttps://t.co/jRroRFWVBm #MIvRR pic.twitter.com/8QmMABOEVJ

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2021