सेक्स लाइफ पर बेतुका सवाल सुन हैरान रह गये नीरज चोपड़ा, जानिये क्या दिया जवाब

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा की निजी जिंदगी को लेकर की सवाल किये जा रहे हैं. जब से नीरज चोपड़ा भारत आए हैं तब से उनसे ऐसे सवाल किये जा रहे हैं जिन्हें सुनकर कोई भी असहज हो जाएगा.

सेक्स लाइफ पर सवाल सुन दंग रह गये नीरज

ओलंपिक की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है. लोग नीरज चोपड़ा से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं. एक रेडियो कार्यक्रम में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से सेक्स को लेकर सवाल किया गया जिसे सुनकर वे दंग रह गये. आश्चर्यजनक रूप से नीरज केवल सवाल को टालते नजर आए.

जाने-माने डिजाइनर राजीव सेठी ने किया था. नीरज की खूबसूरती में कसीदे पढ़ते हुए सेठी ने पूछा, 'देश के करोड़ों लोग ये जानना चाहते हैं, इसलिए मैं भी आपसे पूछ लेता हूं... ये आपकी जो एथलेटिक ट्रेनिंग है, उसका आपकी सेक्‍स लाइफ से कैसे संतुलन बनाकर रखते हैं आप? मैं जानता हूं बेहूदा प्रश्‍न है मगर इसके पीछे एक बहुत सीरियस क्‍वेश्‍चन है!" नीरज बेहद असहज हो गए और 'सॉरी सर, सॉरी सर...' कहने लगे.

नीरज ने दिया ये जवाब

नीरज चोपड़ा ने राजीव का सवाल सुनकर सॉरी बोल दिया और कहा कि बस इससे ही आप जान सकते हैं. फिर भी सेठी नहीं माने और फिर वही सवाल किया. इतने पर इंटरव्यू मॉडरेटर ने कहा कि नीरज इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते. फिर नीरज कहते नजर आते हैं, 'प्‍लीज सर! आपके सवाल से मेरा मन तो भर गया है.'

इससे पहले भी कुछ पत्रकार नीरज चोपड़ा से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल कर चुके हैं. नीरज चोपड़ा हर बार इन सवालों को टाल देते हैं और अपने खेल पर फोकस करने पर जोर देते हैं.

सोशल मीडिया पर नीरज को असहज करने वाला सवाल पूछने के लिए सेठी की खूब खिंचाई हो रही है. लोग उन्हें अपनी उम्र का लिहाज करने की भी नसीहत दे रहे हैं.

If you thought Malishka was Cringe WATCH Rajeev Sethi go a STEP FURTHE He asked Neeraj Chopra : "How Do you Balance your Sеx Life with your training??" Disgusted Neeraj replied "Aapke question se mera mann bhar gaya" #NeerajChopra #RajeevSethi pic.twitter.com/qwVd7hAot4

— Rosy (@rose_k01) September 3, 2021