पिता के निधन के बाद पहली बार एक साथ मैच खेल रहे पांड्या ब्रदर्स हुए भावुक

पुणे: इंग्लैंड के खिलाफ क्रुनाल पांड्या को वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला. वनडे में पहली बार हार्दिक पांड्या और क्रुनाल पांड्या एक साथ भारत के लिये खेल रहे हैं. हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो एक दिन देश के लिये खेले और देश की जीत में शिरकत करे.

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में जब ये गौरवपूर्ण क्षण पांड्या ब्रदर्स के जीवन में आए तो वे बहुत भावुक हो गये. हार्दिक और क्रुनाल एक दूसरे के गले मिलकर आंखों से आंसू बहाते देखे गये. दोनों का ये वीडियो BCCI ने भी ट्वीट किया है.

This is all heart

A teary moment for ODI debutant @krunalpandya24 post his brilliant quick-fire half-centur@hardikpandya7 #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/w3x8pj18CD

— BCCI (@BCCI) March 23, 2021