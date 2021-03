INDvsENG Decider ODI: इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी

पुणे: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज का आज सबसे महत्वपूर्ण मैच है. जो टीम आज का मैच जीतेगी सीरीज उसी के नाम हो जाएगी. दोनों टीमें इस मैच में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ उतर रही है.

पुणे में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

3rd ODI. England win the toss and elect to field https://t.co/wIhEfEnr2r #INDvENG @Paytm

— BCCI (@BCCI) March 28, 2021