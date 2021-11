सेमीफाइनल से पहले ICU में थे भर्ती, मैच में बाउंसर से सूजा गाल, फिर भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

नई दिल्लीः भले ही पाकिस्तानी टीम टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई हो, लेकिन पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान के जुझारूपन की चर्चा हर तरफ हो रही है. पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल से पहले मोहम्मद रिजवान के मैदान पर उतरने पर संशय था. कहा जा रहा था कि उन्हें हल्का बुखार है इसलिए उन्होंने नेट प्रैक्टिस में भी हिस्सा नहीं लिया था.

फेफड़ों में था गंभीर संक्रमण

हालांकि, वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरे और शानदार तरीके से अर्धशतक ठोका. लेकिन, मैच के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच मैथ्यू हेडन ने खुलासा किया कि मोहम्मद रिजवान को फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया था. यही नहीं वह दो दिन तक आईसीयू में भी भर्ती रहे. पाकिस्तान टीम के डॉक्टर नजीब सोमरू ने बताया कि रिजवान को 9 नवंबर को सीने में गंभीर संक्रमण हो गया था. उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. वह दो रातों तक आईसीयू में भर्ती रहे.

हेडन ने रिजवान को बताया योद्धा

बकौल सोमरू, रिजवान ने अविश्वसनीय तरीके से रिकवरी की. उन्हें मैच से पहले फिट माना गया. हम उनके महान संकल्प और अटलता को देख सकते हैं. यह देश के लिए उनकी भावना का दिखाता है. हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया. वहीं, मैथ्यू हेडन ने भी रिजवान को योद्धा बताया. इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी रिजवान की तारीफ की.

Can you imagine this guy played for his country today & gave his best. He was in the hospital last two days. Massive respect @iMRizwanPak . Hero. pic.twitter.com/kdpYukcm5I

हेल्मेट पर लगी स्टार्क की गेंद

वहीं, मैच के दौरान भी रिजवान का जज्बा देखने को मिला. मैच के 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की एक गेंद रिजवान के हेल्मेट पर लगी.

स्टार्क की गेंद इतनी घातक थी कि रिजवान के गाल में सूजन आ गई. उनकी आंख के पास चोट का निशान दिख रहा था. फिर भी रिजवान का हौसला नहीं टूटा. उन्होंने बल्लेबाजी करना जारी रखा और शानदार 67 रनों की पारी खेली.

Matthew Hayden says that Muhammad Rizwan was in hospital last night.

But he played for Pakistan and fight for Pakistan.

May Allah grant victory to Pakistan in today's match.

May Allah honor this flag all over the world.

Australia vs Pakistan #PAKvAUS pic.twitter.com/rpPR8xlr8K

— Waqas Akhter (@waqasakhter077) November 11, 2021