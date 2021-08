चैंपियंस के साथ PM मोदी का ब्रेकफास्ट, खेलों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के लालकिले की प्राचीर से भारतीय खिलाड़ियों के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन की सराहना की थी. जिसके बाद 16 अगस्त को पीएम ने खिलाड़ियों संग अपने आवास पर मुलाकात की और साथ में ब्रेकफास्ट किया.

PM Shri @narendramodi meets the #Indiancontingent that made the nation proud at the #TokyoOlympics in Delhi. pic.twitter.com/pRiluvgGuk

