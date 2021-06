जम्मू-कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक में क्या बातें हुईं, जानिए खास बातें

नई दिल्लीः पीएम मोदी के आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक गुरुवार शाम को संपन्न हो गई. इसी के साथ यह तस्वीर भी साफ हुई कि जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की क्या और कैसी योजना है? पीएम मोदी ने इसके बाद ट्वीट करके कहा है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन होने के बाद वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करना भी अपनी प्राथमिकता बताया.

Our democracy’s biggest strength is the ability to sit across a table and exchange views. I told the leaders of J&K that it is the people, specially the youth who have to provide political leadership to J&K, and ensure their aspirations are duly fulfilled. pic.twitter.com/t743b0Su4L

— Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2021