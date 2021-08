World Lion Day 2021: पीएम मोदी ने शेरों के संरक्षण पर दिया जोर, 'आबादी में हो रही है बढ़ोत्तरी'

नई दिल्ली: आज विश्व में शेर दिवस मनाया गया. भारत में भी मोदी सरकार लगातार शेरों के संरक्षण पर जोर दे रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व शेर दिवस के अवसर पर कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी बिल्ली की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है.

पीएम मोदी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि शेर राजसी और साहसी है. भारत को एशियाई शेर का घर होने पर गर्व है. विश्व शेर दिवस पर, मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो शेर संरक्षण के बारे में भावुक हैं. यह आपको खुश करेगा कि पिछले कुछ वर्षों में एक स्थिर स्थिति देखी गई है. भारत की शेरों की आबादी में वृद्धि देखी गई है.

गुजरात के सीएम के रूप मोदी ने किया बड़ा काम

When I was serving as Gujarat CM, I had the opportunity to work towards ensuring safe and secure habitats for the Gir Lions. A number of initiatives were taken which involved local communities and global best practices to ensure habitats are safe and tourism also gets a boost. pic.twitter.com/0VEGmh7Ygj

