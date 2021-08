PM Modi ने नीरज चोपड़ा से फोन पर पूछा- 15 अगस्त को मिल रहे हो न?

नई दिल्ली: भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है. टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया.

पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने फोन करके नीरज से बात की. उन्होंने लिखा कि 'अभी नीरज चोपड़ा से बात की और गोल्ड जीतने पर बधाई दी! उनकी कड़ी मेहनत और तप की सराहना की, जो Tokyo Olympic 2020 के दौरान पूरे प्रदर्शन पर रहे हैं. वह बेहतरीन खेल प्रतिभा और खिलाड़ी भावना का परिचय देते हैं. उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.'

Just spoke to @Neeraj_chopra1 and congratulated him on winning the Gold! Appreciated his hardwork and tenacity, which have been on full display during #Tokyo2020. He personifies the best of sporting talent and sportsman spirit. Best wishes for his future endeavours.

