Tokyo Paralympics: प्रमोद भगत ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया चौथा गोल्ड मेडल

नई दिल्ली: भारत को टोक्यो पैरालंपिक में शनिवार को बड़ी खुशखबरी मिली. बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. साथ ही भारत के मनोज सरकार को भी कांस्य पदक मिला.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने प्रमोद को ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दी है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन में प्रमोद द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है. अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा, 'प्रमोद भगत ने पूरे देश का दिल जीत लिया है, वह एक चैंपियन हैं, जिनकी सफलता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी, उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ संकल्प दिखाया. उन्हें बैडमिंटन में गोल्ड जीतने के लिए बधाई. उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.'

Pramod Bhagat has won the hearts of the entire nation. He is a Champion, whose success will motivate millions. He showed remarkable resilience & determination. Congratulations to him for winning the Gold in Badminton. Best wishes to him for his future endeavours. @PramodBhagat83

— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2021