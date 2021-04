SRH vs PBKS: हैदराबाद ने चखा जीत का स्वाद, पंजाब को 9 विकेट से दी शिकस्त

नई दिल्ली: आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ. पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 121 रन का लक्ष्य दिया था जिसे हैदराबाद ने 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया. सीजन में हैदराबाद की ये पहली जीत है.

कप्तान डेविड वारन्र ने 37, बेयरस्टो ने नाबाद 63 और केन विलियमसन ने नाबाद 16 रन बनाए.

