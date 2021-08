ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद भारत लौटीं सिंधू, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत

नई दिल्ली: ओलंपिक में लगातार दो बार पदक जीतने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू भारत लौट आई हैं. उन्होंने रियो के बाद टोक्यो में भी ओलंपिक मेडल जीता. जब वे टोक्यो से दिल्ली एयरपोर्ट पर आईं तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और खूब बधाई दी गई.

दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ स्वागत

#WATCH PV Sindhu and her coach welcomed at the Delhi airport; Sindhu bagged a bronze medal in women's singles badminton at #TokyoOlympics pic.twitter.com/6UORPFX851

— ANI (@ANI) August 3, 2021