पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, सनी देओल से लेकर तापसी तक फिल्मी हस्तियों को हुआ गर्व

नई दिल्ली: रियो ओलंपिक के बाद पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने टोक्यो में भी मेडल पर कब्जा किया. उन्होंने चीन की ही बिंगजियाओ को कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में शिकस्त दे दी. सिंधु ने शुरुआती दोनों सेट जीतकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है. इस जीत के बाद अब पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है.

सिंधु को इस ऐतिहासिल जीत के लिए चारों से ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं. फिल्मी हस्तियां भी पीवी सिंधु को बधाई देने में किसी से पीछे नहीं हैं. मशहूर सितारों से अपने ट्वीट के जरिए गर्व जताते हुए सिंधु को शाबासी दी है. आइए जानते हैं सितारों ने किस अंदाज में की सिंधु की तारीफें.

सनी देओल (Sunny Deol) और तापसी (Taapsee Pannu) को हुआ गर्व

सनी देओल: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल में अपने ट्वीट में लिखा, 'पीवी सिंधु आप पर हम सभी को बहुत गर्व है.

पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार मेडल अपने नाम करके भारत और भारतीयों को गर्व महसूस करवाया है.'

Our girl is getting home the bronze !!!!!

She did it!!!

One colour at a time I say!

Come on champ @Pvsindhu1

This calls for a celebration !!!!!!

You are one of a kind, let’s celebrate YOU! — taapsee pannu (@taapsee) August 1, 2021

वहीं तापसी पन्नू ने भी अपने ट्वीट में लिखा, 'हमारी लड़की ब्रॉन्ज घर लेकर आ रही है. उसने ये कर लिया!!! एक समय में एक रंग. बहुत उम्दा चैम्प पीवी सिंधु. ये जश्न का समय है.'

दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने दी बधाई

एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आप गोल्ड है गर्ल पीवी सिंधु. बधाई हो. भारत को आप पर गर्व है.'

मशहूर सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) ने पीवी सिंधु की एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'बहुत बढ़िया. बधाई हो पीवी सिंधु.'

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने भी किया ट्वीट

एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी पीवी सिंधु की एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी.

Congratulations @Pvsindhu1 on winning the bronze and also for becoming the first Indian woman to win two Olympic medals. You make India proud pic.twitter.com/G8rKWbhFOO — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) August 1, 2021

अभिनेता ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ब्रॉन्ज मेडल की जीत पर बधाई हो पीवी सिंधू और साथ ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने पर भी. आपने भारत को गर्व महसूस करवाया है.'

