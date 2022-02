IPL Auction 2022 Quinton de Kock Price: लखनऊ ने डिकॉक पर लगाई बड़ी बोली

नई दिल्लीः आईपीएल सीजन 15 की नीलामी में लखनऊ की टीम ने साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक पर बड़ा दांव खेला है. लखनऊ की टीम ने उनपर 6.75 करोड़ की बोली लगाई है. बता दें कि डिकॉक अबतक मुंबई के लिए खेलते थे.

अच्छे बल्लेबाज हैं डिकॉक

डिकॉक पिछले साल मुंबई इंडियंस के सदस्य थे. माना जा रहा था कि इस बार भी मुंबई की टीम उनके ऊपर बड़ा दांव लगा सकती है। डिकॉक आक्रामक बल्लेबाजी के साथ-साथ बेहतरीन विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं।

कैसा रहा था पिछला सीजन

उन्होंने पिछले सीजन के 11 मैचों में 297 रन बनाए थे। उन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और अब सिर्फ एकदिवसीय क्रिकेट खेलेंगे। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी।

.@QuinnyDeKock69 is SOLD to @LucknowIPL for INR 6.75 crore#TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022