RR vs RCB: मैच राजस्थान जीता, पर चर्चा में रहा रियान पराग-हर्षल पटेल का झगड़ा

नई दिल्लीः Riyan Parag Harshal Patel: भले ही राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार को हुए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रियान पराग और हर्षल पटेल के झगड़े की रही.

दोनों में हुई तीखी बहस

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के हरफनमौला रियान पराग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल के बीच मैच के दौरान तब तीखी बहस हो गई जब पराग ने पटेल के आखिरी ओवर में 18 रन बना डाले. पराग ने 31 गेंद में 56 रन की पारी खेली. उन्होंने आखिरी ओवर में पटेल को एक चौका और दो छक्के जड़े.

Looks like Harshal Patel couldn't digest some hitting from a 20 year Old

pic.twitter.com/zQ6chQKRB4

— AA (@TheUpperCut_) April 26, 2022