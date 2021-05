SRH vs RR: बटलर के तूफान में उड़ा हैदराबाद, राजस्थान ने 55 रन से दी पटखनी

नई दिल्ली: आईपीएल में रविवार को नये कप्तान केन विलियमसन की अगुवाई में उतरी हैदराबाद को फिर निराशा हाथ लगी. लगातार हार से जूझ रही सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को कप्तानी से हटाकर केन विलियमसन को टीम की कमान सौंपी थी. लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने उसे 55 रन से हरा दिया.

All Over: Riding on a dominant batting show, @rajasthanroyals register a comfortable 55-run victory against #SRH. They pick up 2 points and also improve their NRR. https://t.co/7vPWWkMqQ2 #RRvSRH #VIVOIPL pic.twitter.com/9KGITuwByd

— IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2021