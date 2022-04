IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स को लगा दोहरा झटका, मैच हारने के बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी भी टीम से बाहर

नई दिल्ली: IPL में अब तक खेले गए मुकाबलों के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. हालांकि उसे मंगलवार रात RCB के खिलाफ इस सीजन की पहली हार झेलनी पड़ी.

इस मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा है. टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज नाथन कुल्टरनाइल को गंभीर चोट लगी है, जिसकी वजह से वे पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं. राजस्थान की ओर से ट्विटर पर दी गई जानकारी के अनुसार यही लगता है कि वे पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं. फ्रेंचाइजी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है.

