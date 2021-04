रवि बिश्नोई बने सुपरमैन, लपका आईपीएल सीजन का सबसे बेहतरीन कैच

अहमदाबाद: आईपीएल 2020 में पंजाब के लिए पहली बार खेलने वाले रवि बिश्नोई को मौजूदा सीजन में अपने खेल का जौहर दिखाने का मौका देरी से मिला लेकिन उन्होंने जो कारनामा पिछले दो मैच में किया वो देर आए दुरुस्त आए कहने के लिए काफी है.

बिश्नोई को चेन्नई में मुंबई इंडियन्स के खिलाफ खेलने का मौका मिला और उन्होंने अपनी फिरकी से कहर परपाते हुए 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट झटक लिए. इस मैच में पंजाब को जीत हासिल हुई थी.

ऐसे में केकेआर के खिलाफ अहमदाबाद में बिश्नोई को मौका मिल गया. यहां भी उन्होंने किफायती गेंदबाजी की लेकिन 4 ओवर में 19 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल कर सके. लेकिन फील्डिंग में उन्होंने सुनील नरेन का बाउंड्री पर शानदार कैच लपकर सारी कमी पूरी कर ली.

ये भी पढ़ें- खराब दौर से गुजर रही राजस्थान रॉयल्स दूसरी टीमों से उधार लेगी खिलाड़ी, जानिये क्या है नियम

रवि बिश्नोई ने पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सुपरमैन बनकर शानदार कैच लपका. अर्शदीप की बैक ऑफ लेंथ गेंद को नरेन ने पुल करके मिड विकेट के ऊपर से खेलकर छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरह से नहीं लगी और ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाई.

Catch of the season by Ravi Bishnoi. Just incredible. pic.twitter.com/RAvGthMS5b

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 26, 2021