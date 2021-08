Tokyo Olympic: कुश्ती में दो मेडल की आस जगी, दहिया और दीपक सेमीफाइनल में पहुंचे

टोक्योः भारतीय पहलवान रवि दाहिया और दीपक पूनिया ने अपने ओलंपिक अभियान की मजबूत शुरुआत करते हुए बुधवार को यहां ओलंपिक की कुश्ती स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. दहिया का दबदबा इतना था कि उन्होंने 57 किलोवर्ग में दोनों मुकाबले तकनीकी दक्षता के आधार पर जीते. सेमीफाइनल में उनका सामना कजाखस्तान के नूरइस्लाम सानायेव से होगा .

दहिया ने कोलंबिया के पहलवान को हराया

दहिया ने पहले दौर में कोलंबिया के टिगरेरोस उरबानो आस्कर एडवर्डो को 13 . 2 से हराने के बाद बुल्गारिया के जॉर्जी वेलेंटिनोव वेंगेलोव को 14 . 4 से हराया.वहीं पूनिया ने पुरूषों के 86 किग्रा वर्ग में आसान ड्रॉ का पूरा फायदा उठाते हुए पहले दौर में नाइजीरिया के एकेरेकेमे एगियोमोर को मात दी जो अफ्रीकी चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता हैं . क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीन के जुशेन लिन को 6 . 3 से हराया.

अंशु ने किया निराश

वहीं 19 वर्ष की अंशु मलिक महिलाओं के 57 किलोवर्ग के पहले मुकाबले में यूरोपीय चैम्पियन बेलारूस की इरिना कुराचिकिना से 2 . 8 से हार गई.अल्जीरिया के अब्देलहक खेरबाचे को तकनीकी दक्षता के आधार पर हराने वाले वेंगलोव के खिलाफ दहिया ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए शुरू से ही दबाव बनाये रखा.

#TokyoOlympics: Indian wrestler Ravi Kumar Dahiya beats Georgi Vangelov in men's freestyle (57kg) 1/4 Final to move into semis pic.twitter.com/oruRARGBK8

— ANI (@ANI) August 4, 2021