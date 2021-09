T20 Worldcup: 50 महीने बाद टीम में वापसी करने पर अश्विन ने क्यों शेयर किया 4 साल पुराना पोस्टर

नई दिल्ली: आगामी टी-20 विश्वकप के लिये बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया के मेंटॉर की भूमिका पूर्व कप्तान एमएस धोनी अदा करेंगे.

भारतीय टीम में स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 4 साल बाद वापसी की. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 4 टेस्ट में बाहर बैठना पड़ा जिससे वे बहुत निराश थे लेकिन जैसे ही उन्हें टी-20 विश्वकप टीम में शामिल करने की घोषणा हुई तो वे खुशी से झूम उठे.

2017: I wrote this quote down a million times in my diary before putting this up on the wall! Quotes that we read and admire have more power when we internalise them and apply in life.

Happiness and gratitude are the only 2 words that define me no #t20worldcup2021 pic.twitter.com/O0L3y6OBLl

— Mask up and take your vaccin(@ashwinravi99) September 8, 2021