IPL Auction 2022: यहां जानिए RCB का पूरा स्क्वाड, किस खिलाड़ी पर चला दांव

नई दिल्ली: IPL Auction 2022: मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने कई बड़े खिलाड़ियों पर दांव चला है. अब तक एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने में नाकाम रही RCB को नये कप्तान की भी तलाश है.

इससे पहले विराट कोहली टीम की अगुवाई करते थे लेकिन उन्होंने पिछले सीजन के बाद इस्तीफा दे दिया था.

RCB ने इससे पहले विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज को रिटेन कर लिया था. इस बार टीम ने फाफ डु प्लेसिस और दिनेश कार्तिक जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर भी बड़ी बोली लगाई.

जानिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी टीम

विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, फिन एलेन, हर्षल पटेल, वनिन्दु हसारंगा, शाहबाज अहमद, महिपाल लोमरोर, शेरफेन रदरफोर्ड, सुयश प्रभुदेसाई, अनीश्वर गौतम, आकाश दीप, जोश हेजलवुड, जेसन बेहरैनड्रॉप, चमा मिलिंद, कर्ण शर्मा

अभी तय नहीं RCB का कप्तान

ऑस्‍ट्रेलिया के जोश हेजलवुड पर फ्रेंचाइजी ने 7.75 करोड़ रुपये खर्च किए. इसके अलावा आरसीबी ने शाहबाज अहमद पर 2.24 करोड़ रुपये लगाए.

