IPL 2022: RCB ने किया ऐलान, इस खिलाड़ी को सौंपी टीम की कप्तानी

नई दिल्ली: आईपीएल के आगाज से 14 दिन पहले रॉयल चैलेंजर्स ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है. RCB ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस की टीम की कमान सौंपी है.

