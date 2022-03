IPL 2022: हो गया ऐलान, विराट कोहली की जगह ये खिलाड़ी बनेगा RCB का कप्तान

नई दिल्ली: RCB Captain in IPL 2022: आईपीएल के 15वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगुवाई कौन करेगा, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है. विराट कोहली ने पिछले सीजन के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था.

अब RCB के सामने नया कप्तान खोजने की चुनौती है. कयास लगाए जा रहे थे कि दिनेश कार्तिक, फाफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल में से कोई कप्तान बन सकता है.

RCB ने डु प्लेसिस कप्तान बनाने के दिए संकेत

विराट कोहली की टीम RCB ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसके कैप्शन में लिखा है कि भविष्य की तस्वीर. इस फोटो में विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस दिखाई दे रहे हैं. माना जा रहा है कि फाफ और विराट कोहली 15वें सीजन में बैंगलोर के लिए सलामी बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं.

Just a picture from the future

Excited to see thestars in a partnership, 12th Man Arm#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 pic.twitter.com/NB7NpogCWE

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 2, 2022