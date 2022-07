Viral Video: इंस्टाग्राम पर एक साथ लाइव आये पंत-सूर्यकुमार-रोहित और धोनी, फिर जो हुआ उससे नहीं रुकेगी हंसी

Viral video: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर है, जिसमें भारतीय टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. इस बीच 29 जुलाई से शुरू होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिये भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी भी त्रिनिदाद पहुंच चुके हैं. त्रिनिदाद पहुंच कर क्वारंटीन में समय बिताने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम भी शामिल है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो क्लिप

होटल में समय बिता रहे यह खिलाड़ी मंगलवार को मस्ती के मूड में नजर आये और ऋषभ पंत ने अपने कमरे से बैठकर एक इंस्टा लाइव भी किया. इस लाइव वीडियो का एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं.

यह क्लिप इंस्टा लाइव के शुरुआत की है जिसमें ऋषभ पंत खिलाड़ियों को साथ जोड़ने का काम कर रहे थे. इस दौरान जब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा तो उनका फोन माही की पत्नी साक्षी धोनी ने उठाया और वहां मौजूद लोगों के साथ परिचय कराया. इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी अपने बाल कलर करवाते नजर आये और खुद को कैमरे से दूर करते नजर आये.

चहल हैं सदी के सबसे वेले क्रिकेटर

इसे देखकर लाइव पर मौजूद सभी खिलाड़ी जोर-जोर से हंसते नजर आये तो वहीं पर धोनी ने लाइव को तुरंत ही छोड़ दिया. वहीं धोनी के जाने के बाद तीनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत जारी रही, तो टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल मजेदार कमेंट करते नजर आये. इसके जवाब में कप्तान रोहित शर्मा ने युजवेंद्र चहल को 21वीं सदी का सबसे 'वेला' क्रिकेटर बताया है.

रोहित के इस कमेंट के बाद युजवेंद्र चहल ने भी ऋषभ पंत के लाइव को ज्वाइन कर लिया, जहां पर रोहित शर्मा समेत बाकी प्लेयर्स मजाक में उनकी खिंचाई करते नजर आये. गौरतलब है कि भारतीय टीम को अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है जिसके पहले 3 मैच वेस्टइंडीज में खेले जायेंगे जबकि बचे हुए दो मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जायेंगे.

Dhoni came on live for a moment. pic.twitter.com/ltgrwSxw8e

— Silly Point (@FarziCricketer) July 26, 2022