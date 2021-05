ऋषभ पंत घास काटने वाली मशीन से इन दिनों बना रहे सेहत, VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्लीः इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 बीच में ही स्थगित होने के बाद सभी लगभग सभी क्रिकेटर्स अपने-अपने घर लौट चुके हैं. कोरोना के कारण खिलाड़ी घरों में कैद हैं, लेकिन इस दौरान भी वह अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रख रहे हैं. क्योंकि खिलाड़ियों को अगले महीने इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होना है.

ऐसे में फिटनेस का ख्याल रखना तो बना है. इस दौरान टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने खुद को फिट रखने का एक नया तरीका ढूंढ़ निकाला है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है और लोग उसे जमकर पसंद भी कर रहे हैं.

घास काटने वाली मशीन से बना रहे सेहत

दरअसल, ऋषभ पंत घास काटने वाली मशीन के साथ अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. इस तरह से वह अपने लॉन की घास भी काट रहे हैं और खुद को एक्टिव और फिट भी रख रहे हैं.

पंत ने इसका इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये दिन मांगे मोअर', घास काटने की मशीन को अंग्रेजी में मोअर (Mower) कहते हैं. इसके साथ ही पंत ने लोगों को संदेश देते हुए घरों में रहने की अपील भी की है.

आईपीएल में पंत को मिली थी कप्तानी

आईपीएल 2021 में पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की है. उनकी कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन भी किया. आठ मैचों में छह जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स प्वॉइंट टेबल में टॉप पर है. हालांकि, कोरोना के चलते आईपीएल को बीच में ही सस्पेंड करना पड़ा है.

Ye Dil Mange "Mower"!

Forced quarantine break but happy to be able to stay active while indoors. Please stay safe everyone.#RP17 pic.twitter.com/6DXmI2N1GY

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) May 11, 2021