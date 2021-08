IND vs ENG: लॉर्ड्स में इतिहास रचने से चूके रोहित शर्मा, विराट पर सभी की नजर

लंदनः भारत-इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता मिला. केएल राहुल और रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत की, लेकिन रोहित शर्मा लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रचने से चूक गए.

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (83) ने शानदार पारी खेली लेकिन शतक बनाने में नाकाम रहे. हालांकि, केएल राहुल अच्छी लय में दिख रहे हैं. पहले टेस्ट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था.

बारिश बनी बाधा

इससे पहले, टॉस में बारिश के कारण विलंब हुआ था. इंग्लैंड ने फिर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत ठोस रही और रोहित तथा राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 126 रनों की साझेदारी हुई.

हालांकि, रोहित शतक बनाने से चूक गए और 145 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 83 रन बनाकर आउट हुए. नए बल्लेबाज के रूप में उतरे चेतेश्वर पुजारा 23 गेंदों पर एक चौके की मदद से नौ रन बनाकर आउट हुए.

Rohit Sharma's innings comes to an end on 83.

Live - https://t.co/KGM2YELLde #ENGvIND pic.twitter.com/2omhy77DFq

— BCCI (@BCCI) August 12, 2021