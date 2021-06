IND W vs ENG W: 17 वर्षीय क्रिकेटर ने दिलाई सहवाग की याद, ताबड़तोड़ पारी खेल रचा इतिहास

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड की महिला टीमें टेस्ट मैच खेल रही हैं. भारतीय टीम ने इंग्लैंड को करारा जवाब दिया. 17 वर्षीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया.

हालांकि वे इंग्लैंड की सरजमीं पर डेब्यू में शतक से चूक गईं और 96 रन पर आउट हो गई. शेफाली ने 152 गेंद पर 96 रन बनाए और 13 चौके व 2 छक्के जड़े.

— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2021