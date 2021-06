Live मैच में शाकिब अल हसन ने पार की अभद्रता की सभी हदें, लग सकता है बैन

नई दिल्ली: दुनिया के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उन्होंने ढाका प्रीमियर लीग में अभद्रता की सभी सीमाएं पार कर दी हैं. लोग उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं. शाकिब पहले भी ऐसा आचरण कर चुके हैं.

अंपायर के सामने गुस्से में उखाड़ डाली स्टंप्स

Shit Shakib..! You cannot do this. YOU CANNOT DO THIS. #DhakaLeague It’s a shame. pic.twitter.com/WPlO1cByZZ

— Saif Hasnat (@saifhasnat) June 11, 2021