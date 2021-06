Video: पिता के एक 'मंत्र' ने शेफाली को बना दिया हिटर, इंग्लैंड में इतिहास रचकर महिला क्रिकेटर ने किया खुलासा

INDW vs ENGW: इंग्लैंड की धरती पर जहां एक ओर आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा तो वहीं दूसरी ओर मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम सालों बाद टेस्ट में अपना दम दिखा रही हैं. इस मुकाबले में एक नाम की चर्चा खूब हो रही है वो हैं शेफाली वर्मा.

167 रनों की साझेदारी

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में भारत के लिए सबसे बड़ी पहली विकेट की साझेदारी की. दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट में 167 रन की साझेदारी कर यह उपलब्धि हासिल की. मंधाना और शेफाली ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंजू जैन और चंद्रकांता कौल का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. पिछला सर्वश्रेष्ठ 1999 में अंजू और चंद्रकांता द्वारा बनाए गए पहले विकेट के लिए 132 रन था.

शेफाली ने रचा इतिहास

इस बीच, शेफाली टेस्ट डेब्यू पर अर्धशतक लगाने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी बनीं. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जोहमरी लोगटेनबर्ग अभी भी टेस्ट डेब्यू पर अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं. इंग्लैंड के 396/9 पर घोषित होने के बाद भारत ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 150 से अधिक रन बना लिए थें. यह भारतीय महिलाओं के खिलाफ इंग्लैंड का सर्वोच्च स्कोर था और सभी महिला टेस्ट में उनका छठा उच्चतम स्कोर था.

पिता के इस मंत्र ने बनाया सफल

इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन 17 साल की शेफाली वर्मा ने 152 गेंद में 13 चौकों और दो छक्कों से 96 रन की पारी खेली.

A six-hitting competition?

Now we know where those big hits come from #TeamIndia #ENGvIND @TheShafaliVerma pic.twitter.com/8Byi3qoRCk

— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2021