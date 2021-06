श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की कप्तानी को शिखर धवन ने बताया सबसे गौरवपूर्ण क्षण

नई दिल्ली: भारतीय टीम की अगली चुनौती श्रीलंका फतह करने की है. भारतीय टीम 3 साल बाद श्रीलंका में टी20 और एकदिवसीय सीरीज खेलने के लिए रविवार को रवाना हो गई. इस दौरे पर भारत के कप्तान शिखर धवन और कोच राहुल द्रविड़ होंगे.

शिखर धवन ने बताया गौरवपूर्ण क्षण

It's an honour to lead the Indian team. @SDhawan25 shares his emotions on captaining Sri Lanka-bound #TeamIndia & working with Rahul Dravid.SLvIND pic.twitter.com/E5J0b8KjJA

— BCCI (@BCCI) June 27, 2021