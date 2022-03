World Cup: वेस्टइंडीज के खिलाफ मंधाना और हरमन ने मचाया तूफान, जड़े इतने चौके-छक्के

नई दिल्लीः आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. पाकिस्तान को हराने के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ मंधाना और हरमनप्रीत ने धुआंधार शतक जड़ा. उनकी इस आतिशी पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 318 रन का टारगेट दिया है. भारत की ओर से स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने शतक जड़ा. टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप में 300 रनों का आंकड़ा पार किया है.

हरमनप्रीत और मंधाना का धमाल

मैच में हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप में तीसरा शतक बनाया. वहीं, मंधाना का वर्ल्ड कप में दूसरा शतक है. दोनों के बीच 184 रनों की साझेदारी की. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.

मिताली का खराब फॉर्म जारी

मिताली राज का खराब फॉर्म जारी- टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुईं. उन्होंने शमीला कॉनेल की गेंद पर फ्लिक करने का प्रयास किया था, लेकिन वह मिडविकेट पर आसान कैच थमा बैंठी. मिताली वर्ल्ड कप में तीन मुकाबले खेल चुकी हैं और उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी नहीं निकला है. वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 मुकाबले खेले हैं और सभी मुकाबलों में टीम को जीत मिली है.

Mithali Raj breaks the record for most matches captained in the ICC Women's Cricket World Cup #CWC22 pic.twitter.com/CiTHmbC72X

— ICC (@ICC) March 12, 2022